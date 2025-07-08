В Індонезії прокинувся потужний вулкан Левотобі: друга доба виверження, села вкрило пилом

Гігантські хмари вулканічного попелу й лави накривають села на південно-центральному сході країни, змушуючи людей рятуватись від небезпеки.

За даними місцевої влади, виверження розпочалося ще в понеділок опівдні - тоді стовп попелу сягнув 18 кілометрів у висоту.

А вже ввечері вулкан знову активізувався - вибух викинув лаву та нову хмару попелу, яка піднялася на 13 кілометрів.

У вівторок на світанку активність продовжилася: ще один викид досягнув 4 кілометрів у висоту.

Через стихію десятки сіл опинилися під товстим шаром попелу. Зелені рисові поля, дороги та будинки вкрито задушливим сірим пилом.

Мешканці були змушені надягти маски та покинути свої домівки - у соцмережах поширюються фото й відео, на яких видно, як люди тікають під дощем з попелу та гарячого гравію.