В Індонезії прокинувся потужний вулкан Левотобі: друга доба виверження, села вкрило пилом

Другу добу поспіль в Індонезії триває потужне виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі. Він викинув попіл на десятки кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Гігантські хмари вулканічного попелу й лави накривають села на південно-центральному сході країни, змушуючи людей рятуватись від небезпеки.

За даними місцевої влади, виверження розпочалося ще в понеділок опівдні - тоді стовп попелу сягнув 18 кілометрів у висоту.

А вже ввечері вулкан знову активізувався - вибух викинув лаву та нову хмару попелу, яка піднялася на 13 кілометрів.

У вівторок на світанку активність продовжилася: ще один викид досягнув 4 кілометрів у висоту.

Через стихію десятки сіл опинилися під товстим шаром попелу. Зелені рисові поля, дороги та будинки вкрито задушливим сірим пилом.

La erupción del volcán Laki Laki del monte Lewotobi en Indonesia es una de las mayores erupciones del país en los últimos 15 años.



Envió una columna de cenizas a 18 kilómetros de altura hacia el cielo. pic.twitter.com/j36eOnjtHf — Visegrád24 (ES) (@visegrad24es) July 8, 2025

Мешканці були змушені надягти маски та покинути свої домівки - у соцмережах поширюються фото й відео, на яких видно, як люди тікають під дощем з попелу та гарячого гравію.