В Индонезии проснулся мощный вулкан Левотоби: вторые сутки извержения, села покрыло пылью

Вторые сутки подряд в Индонезии продолжается мощное извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Он выбросил пепел на десятки километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Гигантские облака вулканического пепла и лавы накрывают села на юго-центральном востоке страны, заставляя людей спасаться от опасности.

По данным местных властей, извержение началось еще в понедельник в полдень - тогда столб пепла достиг 18 километров в высоту.

А уже вечером вулкан снова активизировался - взрыв выбросил лаву и новое облако пепла, которое поднялось на 13 километров.

Во вторник на рассвете активность продолжилась: еще один выброс достиг 4 километров в высоту.

Из-за стихии десятки сел оказались под толстым слоем пепла. Зеленые рисовые поля, дороги и дома покрыты удушающей серой пылью.

La erupción del volcán Laki Laki del monte Lewotobi en Indonesia es una de las mayores erupciones del país en los últimos 15 años.



Envió una columna de cenizas a 18 kilómetros de altura hacia el cielo. pic.twitter.com/j36eOnjtHf - Visegrád24 (ES) (@visegrad24es) 8 июля 2025 г.

Жители были вынуждены надеть маски и покинуть свои дома - в соцсетях распространяются фото и видео, на которых видно, как люди убегают под дождем из пепла и горячего гравия.