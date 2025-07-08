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В Индонезии проснулся мощный вулкан Левотоби: вторые сутки извержения, села покрыло пылью

Вторник 08 июля 2025 13:16
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В Индонезии проснулся мощный вулкан Левотоби: вторые сутки извержения, села покрыло пылью Фото: В Индонезии проснулся вулкан Левотоби (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Вторые сутки подряд в Индонезии продолжается мощное извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Он выбросил пепел на десятки километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Гигантские облака вулканического пепла и лавы накрывают села на юго-центральном востоке страны, заставляя людей спасаться от опасности.

По данным местных властей, извержение началось еще в понедельник в полдень - тогда столб пепла достиг 18 километров в высоту.

А уже вечером вулкан снова активизировался - взрыв выбросил лаву и новое облако пепла, которое поднялось на 13 километров.

Во вторник на рассвете активность продолжилась: еще один выброс достиг 4 километров в высоту.

Из-за стихии десятки сел оказались под толстым слоем пепла. Зеленые рисовые поля, дороги и дома покрыты удушающей серой пылью.

Жители были вынуждены надеть маски и покинуть свои дома - в соцсетях распространяются фото и видео, на которых видно, как люди убегают под дождем из пепла и горячего гравия.

Напомним, что вулкан, расположенный неподалеку Рейкьявика, извергся в десятый раз за последние три года, создав зрелищные фонтаны лавы и дыма.

По данным Метеорологического управления Исландии, инцидент не вызвал перебоев в работе инфраструктуры или авиасообщения.

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