В Индонезии проснулся мощный вулкан Левотоби: вторые сутки извержения, села покрыло пылью
Вторые сутки подряд в Индонезии продолжается мощное извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Он выбросил пепел на десятки километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
Гигантские облака вулканического пепла и лавы накрывают села на юго-центральном востоке страны, заставляя людей спасаться от опасности.
По данным местных властей, извержение началось еще в понедельник в полдень - тогда столб пепла достиг 18 километров в высоту.
Endonezya'daki Lewotobi Laki-laki yanardağının patlaması... Külleri 18.000 m'ye çıktı... #salı Borusan Next Osimhen savunmahatticom açıldı $mori $FUN Günaydınlar pic.twitter.com/sEwh5fVTgY- oneQman (@RealoneQman) 8 июля 2025 г .
А уже вечером вулкан снова активизировался - взрыв выбросил лаву и новое облако пепла, которое поднялось на 13 километров.
Во вторник на рассвете активность продолжилась: еще один выброс достиг 4 километров в высоту.
Из-за стихии десятки сел оказались под толстым слоем пепла. Зеленые рисовые поля, дороги и дома покрыты удушающей серой пылью.
La erupción del volcán Laki Laki del monte Lewotobi en Indonesia es una de las mayores erupciones del país en los últimos 15 años.- Visegrád24 (ES) (@visegrad24es) 8 июля 2025 г.
Envió una columna de cenizas a 18 kilómetros de altura hacia el cielo. pic.twitter.com/j36eOnjtHf
Жители были вынуждены надеть маски и покинуть свои дома - в соцсетях распространяются фото и видео, на которых видно, как люди убегают под дождем из пепла и горячего гравия.
Напомним, что вулкан, расположенный неподалеку Рейкьявика, извергся в десятый раз за последние три года, создав зрелищные фонтаны лавы и дыма.
По данным Метеорологического управления Исландии, инцидент не вызвал перебоев в работе инфраструктуры или авиасообщения.
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