Индонезия закроет въезд для иностранцев

Из-за быстрого распространения коронавируса в Индонезии вводят временный запрет на прибытие и транзит практически всех иностранцев. Об этом сообщает The Straits Times.

Министр иностранных дел Ретно Марсуди прокомментировала ситуация связанную с закрытием границ для иностранцев.

"Было принято решение приостановить въезд и транзит практически всех категорий иностранных граждан, исключения будут сделаны для дипломатов и держателей постоянных рабочих виз",- сказала министр.

Также президент Индонезии Джоко Видодо считает необходимым ужесточить нынешнюю политику подметив, что угроза распространения коронавируса исходит из-за рубежа, особенно указав на страны Европы и США.

Как сообщается, на сегодня число инфицированных в республике превысило 1,4 тыс., 122 умерли и это самый высокий показатель в регионе. Правительство Индонезии лишь 2 марта, подтвердило первые случаи передачи вируса, хотя в феврале в стране умерли как минимум пять человек, у которых наблюдались симптомы коронавируса.

Напомним, в Индонезии планируют разместить заразившихся коронавирусом на необитаемом острове Галанг.