В Индонезии сократили срок карантина для иностранных туристов

Правительство Индонезии приняло решение сократить обязательный период карантина для международных путешественников. Так, теперь туристы по прибытию в страну должны будут находиться на карантине три дня, а не пять, как было раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

По словам министра по экономическим вопросам Айрлангга Хартарто, требование распространяется и на тех, кто получил две дозы вакцины от коронавируса и имеет отрицательный ПЦР-тест от COVID.

Между тем, путешественники, прошедшие полную вакцинацию, должны предоставить отрицательный тест на антиген или ПЦР-теста для тех, кто получил только одну прививку.

Хартарто подчеркнул, что пандемия COVID-19 в Индонезии в основном находится под контролем, поскольку число случаев заболевания продолжает снижаться.

На сегодняшний день посетителям из 19 стран, включая Китай, Францию, Новую Зеландию и Объединенные Арабские Эмираты, разрешено посещать Бали, который славится своими изумрудными рисовыми террасами, индуистскими храмами и пляжами с белым песком.