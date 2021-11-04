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В Индонезии сократили срок карантина для иностранных туристов

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Индонезия, Четверг 04 ноября 2021 20:13
В Индонезии сократили срок карантина для иностранных туристов Фото: В Индонезии сократили срок карантина для иностранных туристов (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Индонезии приняло решение сократить обязательный период карантина для международных путешественников. Так, теперь туристы по прибытию в страну должны будут находиться на карантине три дня, а не пять, как было раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По словам министра по экономическим вопросам Айрлангга Хартарто, требование распространяется и на тех, кто получил две дозы вакцины от коронавируса и имеет отрицательный ПЦР-тест от COVID.

Между тем, путешественники, прошедшие полную вакцинацию, должны предоставить отрицательный тест на антиген или ПЦР-теста для тех, кто получил только одну прививку.

Хартарто подчеркнул, что пандемия COVID-19 в Индонезии в основном находится под контролем, поскольку число случаев заболевания продолжает снижаться.

На сегодняшний день посетителям из 19 стран, включая Китай, Францию, Новую Зеландию и Объединенные Арабские Эмираты, разрешено посещать Бали, который славится своими изумрудными рисовыми террасами, индуистскими храмами и пляжами с белым песком.

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