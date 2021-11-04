ru ua
Чт, 04 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В Індонезії скоротили термін карантину для іноземних туристів

Новость на русском →
Індонезія, Четвер 04 листопада 2021 20:13
В Індонезії скоротили термін карантину для іноземних туристів Фото: в Індонезії скоротили термін карантину для іноземних туристів (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Індонезії прийняв рішення скоротити обов'язковий період карантину для міжнародних мандрівників. Так, тепер туристи по прибуттю в країну повинні будуть перебувати на карантині три дні, а не п'ять, як було раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За словами міністра з економічних питань Айрлангга Хартарто, вимога поширюється і на тих, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу і має негативний ПЛР-тест від COVID.

Тим часом мандрівники, які пройшли повну вакцинацію, повинні надати негативний тест на антиген або ПЛР-тесту для тих, хто отримав тільки одне щеплення.

Хартарто підкреслив, що пандемія COVID - 19 в Індонезії в основному знаходиться під контролем, оскільки число випадків захворювання продовжує знижуватися.

На сьогодні відвідувачам з 19 країн, включаючи Китай, Францію, Нову Зеландію і Об'єднані Арабські Емірати, дозволено відвідувати Балі, який славиться своїми смарагдовими рисовими терасами, індуїстськими храмами і пляжами з білим піском.

Читайте РБК-Україна в Google News
Индонезия Карантин Туризм
NEWS
"Червона" зона і нові COVID-сертифікати. Як може змінитися карантин наступного тижня
"Червона" зона і нові COVID-сертифікати. Як може змінитися карантин наступного тижня
DAILY
Денис Казанський: Росія не погоджується з самим фактом існування України як незалежної держави
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Денис Казанський: Росія не погоджується з самим фактом існування України як незалежної держави