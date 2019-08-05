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В Индонезии десятки миллионов человек остались без света

Новости » Происшествия    05.08.2019 - 10:21
В Индонезии десятки миллионов человек остались без света

Электроэнергия отключилась около полудня по местному времени

Большое отключения электроэнергии произошло в столице Индонезии Джакарте и окружающих городах, последствия чего почувствовали на себе десятки миллионов людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС Украина.

Как сообщается, электроэнергия отключилась около полудня по местному времени. Почти 10 млн человек, которые проживают в Джакарте, а еще 20 млн проживающих в окрестных городах. Отключения электроэнергии также произошли в соседних провинциях, где проживают десятки миллионов индонезийцев.

Государственная энергетическая компания PLN извинилась за неудобства и объяснила аварию проблемами на большой электростанции. В результате отключения электроэнергии пассажиры системы метро в Джакарте были вынуждены покинуть поезда.

Международный аэропорт в Джакарте от отключения электроэнергии не пострадал, а больницы использовали генераторы.

Напомним, 2 августа у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Как сообщили в Геологической службе США, землетрясение произошло в 105 км от побережья провинции Западная Ява, очаг залегал на глубине 42,8 км.

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