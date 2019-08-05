В Індонезії десятки мільйонів людей залишилися без світла

Фото: землетрус у Індонезії (twitter.com/DailySabahRU)

Електроенергія вимкнулася близько полудня за місцевим часом

Велике відключення електроенергії сталося в столиці Індонезії Джакарті та навколишніх містах, наслідки чого відчули на собі десятки мільйонів людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС Україна.

Як повідомляється, електроенергія вимкнулася близько полудня за місцевим часом. У деяких районах Джакарти вимкнулися світлофори, погіршивши затори у місті, відомому на весь світ своїм хаотичним дорожнім рухом. Подекуди зник мобільний зв'язок.Майже 10 мільйонів людей проживають у Джакарті, а ще 20 мільйонів проживають у навколишніх містах. Відключення електроенергії також сталися у сусідніх провінціях, де проживають десятки мільйонів індонезійців.

Державна енергетична компанія PLN вибачилася за незручності і пояснила аварію проблемами на великій електростанції. Внаслідок відключення електроенергії пасажири новоствореної системи метро у Джакарті були змушені залишити поїзди.

Міжнародний аеропорт у Джакарті від відключення електроенергії не постраждав, а лікарні використовували генератори.

Нагадаємо, 2 серпня біля берегів Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Як повідомили у Геологічній службі Сполучених Штатів Америки, землетрус стався в 105 км від узбережжя провінції Західна Ява, вогнище залягало на глибині 42,8 км.