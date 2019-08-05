ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Індонезії десятки мільйонів людей залишилися без світла

Новини » Надзвичайні події    05.08.2019 - 10:21
В Індонезії десятки мільйонів людей залишилися без світла
Фото: землетрус у Індонезії (twitter.com/DailySabahRU)

Електроенергія вимкнулася близько полудня за місцевим часом

Велике відключення електроенергії сталося в столиці Індонезії Джакарті та навколишніх містах, наслідки чого відчули на собі десятки мільйонів людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС Україна.

Як повідомляється, електроенергія вимкнулася близько полудня за місцевим часом. У деяких районах Джакарти вимкнулися світлофори, погіршивши затори у місті, відомому на весь світ своїм хаотичним дорожнім рухом. Подекуди зник мобільний зв'язок.Майже 10 мільйонів людей проживають у Джакарті, а ще 20 мільйонів проживають у навколишніх містах. Відключення електроенергії також сталися у сусідніх провінціях, де проживають десятки мільйонів індонезійців.

Державна енергетична компанія PLN вибачилася за незручності і пояснила аварію проблемами на великій електростанції. Внаслідок відключення електроенергії пасажири новоствореної системи метро у Джакарті були змушені залишити поїзди.

Міжнародний аеропорт у Джакарті від відключення електроенергії не постраждав, а лікарні використовували генератори.

Нагадаємо, 2 серпня біля берегів Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Як повідомили у Геологічній службі Сполучених Штатів Америки, землетрус стався в 105 км від узбережжя провінції Західна Ява, вогнище залягало на глибині 42,8 км.

Біля берегів Індонезії стався потужний землетрус У Нью-Йорку стався масштабний блекаут
Новини України Индонезиясвет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся