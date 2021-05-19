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Индию накрыл мощный ураган. Погибли минимум 40 человек

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Нью-Дели, Среда 19 мая 2021 10:38
Индию накрыл мощный ураган. Погибли минимум 40 человек Фото: Индию накрыл ураган (twitter com ibijalpatel)
Автор: Анастасия Рокитна

Ураган "Тауктае" прошел вдоль западного побережья Индостана (Индия), принеся с собой мощные ливни и ветер скоростью 155-165 км/ч порывами до 190 км/ч. Сегодня он подошел к штату Гуджарат и начал наступать на сушу, постепенно снижая интенсивность.

Об этом сообщает CNN.

Из-за сильного ветра повреждены 16 тысяч домов, попадали более 40 тысяч деревьев. Около шести тысяч сел остались без света.

Кроме того, в результате урагана в Индии погибли минимум 40 человек.

По меньшей мере 13 человек погибли в штате Гуджарат, хотя 17 - в штате Махараштра. В регионе бушует ветер скоростью 155-165 км/ч и порывами до 190 км/ч.

В Махараштре предварительная оценка выявила частичные повреждения более 11 тысяч домов. Разрушения отмечены и в штатах Карнатака и Гоа.

Напомним, паралельно с COVID-19 в Индии начинается эпидемия еще одной болезни - мукормикоза.

А на фоне коронакризиса в Индии глобальный механизм обеспечения равного доступа к вакцинам против COVID-19 столкнулся с нехваткой 140 миллионов доз.

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