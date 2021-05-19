Індію накрив потужний ураган. Загинули щонайменше 40 людей
Ураган "Тауктає" пройшов уздовж західного узбережжя Індостану (Індія), принісши з собою потужні зливи і вітер швидкістю 155-165 км/год поривами до 190 км/год. Сьогодні він підійшов до штату Гуджарат і почав наступати на сушу, поступово знижуючи інтенсивність.
Про це повідомляє CNN.
Через сильний вітер пошкоджено 16 тисяч будинків, попадали понад 40 тисяч дерев. Близько шести тисяч сіл залишилися без світла.
Крім того, в результаті урагану в Індії загинули щонайменше 40 людей.
Щонайменше 13 людей загинули в штаті Гуджарат, хоча 17 - в штаті Махараштра. У регіоні вирує вітер швидкістю 155-165 км/год і поривами до 190 км/год.
У Махараштрі попередня оцінка виявила часткові пошкодження понад 11 тисяч будинків. Руйнування відзначені і в штатах Карнатака і Гоа.
Нагадаємо, паралельно з COVID-19 в Індії починається епідемія ще однієї хвороби-мукормікозу.
А на тлі коронакризи в Індії глобальний механізм забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19 зіткнувся з нестачею 140 мільйонів доз.