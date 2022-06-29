Индийские компании оплачивают российский уголь китайскими юанями, - Reuters

Согласно таможенному документу, UltraTech доставляет 157 тысяч тонн угля от российского производителя СУЭК, который был погружен на сухогруз MV Mangas из дальневосточного порта Ванино. Стоимость груза оценивается в 172,6 млн юаней (25,8 млн долларов).

Два источника, знакомых с ситуацией, заявили, что продажа груза была организована базирующимся в Дубае подразделением СУЭК, добавив, что другие компании также разместили заказы на российский уголь, расплачиваясь в юанях.

Более широкое использование юаня для расчетов может помочь оградить Москву от последствий западных санкций, введенных против России в связи с ее вторжением в Украину, и поддержать стремление Пекина к дальнейшей интернационализации валюты и ослаблению доминирования доллара США в мировой торговле.

"Это важный шаг. За последние 25 лет моей карьеры я никогда не слышал, чтобы какая-либо индийская организация платила в юанях за международную торговлю. По сути, это обход доллара США",- сказал сингапурский валютный трейдер.

Продажа подчеркивает, как Индия поддерживает торговые связи с Россией по таким товарам, как нефть и уголь, несмотря на западные санкции. У Индии давние политические связи и связи в сфере безопасности с Россией, и она воздерживается от осуждения вторжения в Украину.