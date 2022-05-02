Индийская Tata Steel прекратила закупки угля в России

Компания из Мумбаи указала на "неопределенность" с поставками российского угля, который, по словам трейдеров и брокеров, Индия увеличила закупки перед войной, потому что конкурирующие поставки австралийского угля становились слишком дорогими.

По данным поставщика данных CoalMint, Tata Steel импортировала 617 тысяч тонн российского угля за первые три месяца года, а в прошлом месяце получила 246 тысяч тонн. Эти заказы были сделаны до вторжения в Украину.

"Чтобы обеспечить непрерывность бизнеса, мы нашли альтернативные источники сырья, поскольку сделки с российскими поставщиками и банкирами в настоящее время сопряжены с большим количеством неопределенностей из-за международных санкций, введенных против России", - сказал представитель Tata Steel.

Несмотря на необходимость увеличения поставок, российский экспорт, доставка которого в Индию занимает около месяца, замедлился до 420 тысяч тонн в марте и, по прогнозам, упадет до 124 тысяч тонн в апреле по сравнению с недавним пиком в 1,1 млн тонн в феврале.

Хотя потребность в российском угле, вероятно, возрастет, аналитики говорят, что потенциальные проблемы с платежами, связанные с международными санкциями, и высокая стоимость перевозки товара на большие расстояния ограничивают закупки.

"Вопрос не в самосанкциях, а в том, могут ли индийские покупатели с финансовой точки зрения расплачиваться за уголь с российскими контрагентами из-за экономических санкций", - сказал Мэтью Бойл, ведущий аналитик Kpler.

Хотя Россия и Индия обсуждали механизмы платежей в местной валюте , которые позволили бы обойти режимы санкций, ни одна схема не была обнародована.

Индия стала наиболее заинтересованным покупателем вытесненной российской нефти, чтобы поддержать свои поставки в преддверии пикового летнего спроса. Министры финансов и иностранных дел Индии выступили в защиту этих покупок.

В конце апреля индийская сталелитейная компания Tata Steel заявила, что прекратила вести бизнес с Россией. Она стала очередной крупной компанией, разорвавшей связи после вторжения Москвы в Украину.

Как отметили в компании, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса, все сталелитейные предприятия в Индии, Великобритании и Нидерландах используют альтернативные источники сырья, чтобы "покончить с зависимостью от России".

Tata Steel Group - индийская сталелитейная компания, десятая крупнейшая в мире по объему произведенной стали. Помимо производства стали компания также осуществляет добычу сырья (железной руды и угля). Основные производственные мощности находятся в Индии, Великобритании и Нидерландах. Компания входит в Tata Group.