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В Індії заборонили використовувати китайське обладнання для військових дронів, - Reuters

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Індія, Вівторок 08 серпня 2023 08:35
В Індії заборонили використовувати китайське обладнання для військових дронів, - Reuters Фото: В Індії заборонили використовувати китайське обладнання для військових дронів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Індії заборонили вітчизняним виробникам військових безпілотників використовувати обладнання і компоненти, виготовлені в Китаї. Це пов'язано зі зростанням занепокоєння вразливістю безпеки своїх військових даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, цей захід прийнято на тлі напруженості між двома сусідніми країнами й у той час, коли Нью-Делі проводить масштабну військову модернізацію, яка передбачає ширше впровадження на озброєння армії безпілотних систем та інших автономних платформ, світовим лідером у виробництві яких є Китай.

Індійське керівництво стурбоване імовірністю компрометації розвідданих, зібраних дронами з виготовленими в Китаї комунікаційними блоками, камерами, радіопередавачами та операційним програмним забезпеченням.

На зустрічах у лютому та березні, на яких обговорювалися тендерні вимоги до безпілотників, індійські військові чиновники повідомили потенційним учасникам тендеру, що в разі встановлення на їхніх апаратах обладнання і компонентів із країн, які мають спільний сухопутний кордон з Індією, вони не будуть допущені до конкурсу з міркувань безпеки. Причиною було названо те, що таке обладнання може мати "лазівки в безпеці" й передавати важливі військові дані виробнику.

Індія виділила близько 20 мільярдів доларів на військову модернізацію у 2023-24 роках, із яких 75% зарезервовано для внутрішньої промисловості. Однак заборона на китайські запчастини призведе до істотного підвищення вартості індійського виробництва військових безпілотників, змусивши виробників дорожче купувати складові до них в інших місцях.

Крім того, оскільки 70% світового ринку обладнання і компонентів для виробництва безпілотних систем виготовляються в Китаї, існує висока імовірність того, що придбане в третіх країнах обладнання міститиме китайські елементи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Індія закуповує зброю у США на мільярди доларів. Країна хоче змістити свою залежність від російського оборонного обладнання і рухатися в бік країн Заходу.

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