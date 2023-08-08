В Индии запретили использовать китайское оборудование для военных дронов, - Reuters

В Индии запретили отечественным производителям военных беспилотников использовать оборудование и компоненты, производимые в Китае. Это связано с ростом беспокойства уязвимостью безопасности своих военных данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечается, эта мера принята на фоне напряженности между двумя соседними странами и в то время, когда Нью-Дели проводит масштабную военную модернизацию, которая предусматривает более широкое внедрение на вооружение армии беспилотных систем и других автономных платформ, мировым лидером в производстве которых является Китай.

Индийское руководство озабочено вероятностью компрометации разведданных, собранных дронами с изготовленными в Китае коммуникационными блоками, камерами, радиопередатчиками и операционным программным обеспечением.

На встречах в феврале и марте, на которых обсуждались тендерные требования к беспилотникам, индийские военные чиновники сообщили потенциальным участникам тендера, что в случае установки на их аппаратах оборудования и компонентов из стран, имеющих общую сухопутную границу с Индией, они не будут допущены к конкурсу по соображениям безопасности. Причиной было названо, что такое оборудование может иметь "лазейки в безопасности" и передавать важные военные данные производителю.

Индия выделила около 20 миллиардов долларов на военную модернизацию в 2023-24 годах, из которых 75% зарезервировано для внутренней промышленности. Однако запрет на китайские запчасти приведет к существенному повышению стоимости индийского производства военных беспилотников, заставив производителей дороже покупать их в других местах.

Кроме того, поскольку 70% мирового рынка оборудования и компонентов для производства беспилотных систем производятся в Китае, существует высокая вероятность того, что приобретенное в третьих странах оборудование будет содержать китайские элементы.