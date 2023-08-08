ua en ru
Вт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Индии запретили использовать китайское оборудование для военных дронов, - Reuters

Новина українською →
Индия, Вторник 08 августа 2023 08:35
В Индии запретили использовать китайское оборудование для военных дронов, - Reuters Фото: В Индии запретили использовать китайское оборудование для военных дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Индии запретили отечественным производителям военных беспилотников использовать оборудование и компоненты, производимые в Китае. Это связано с ростом беспокойства уязвимостью безопасности своих военных данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, эта мера принята на фоне напряженности между двумя соседними странами и в то время, когда Нью-Дели проводит масштабную военную модернизацию, которая предусматривает более широкое внедрение на вооружение армии беспилотных систем и других автономных платформ, мировым лидером в производстве которых является Китай.

Индийское руководство озабочено вероятностью компрометации разведданных, собранных дронами с изготовленными в Китае коммуникационными блоками, камерами, радиопередатчиками и операционным программным обеспечением.

На встречах в феврале и марте, на которых обсуждались тендерные требования к беспилотникам, индийские военные чиновники сообщили потенциальным участникам тендера, что в случае установки на их аппаратах оборудования и компонентов из стран, имеющих общую сухопутную границу с Индией, они не будут допущены к конкурсу по соображениям безопасности. Причиной было названо, что такое оборудование может иметь "лазейки в безопасности" и передавать важные военные данные производителю.

Индия выделила около 20 миллиардов долларов на военную модернизацию в 2023-24 годах, из которых 75% зарезервировано для внутренней промышленности. Однако запрет на китайские запчасти приведет к существенному повышению стоимости индийского производства военных беспилотников, заставив производителей дороже покупать их в других местах.

Кроме того, поскольку 70% мирового рынка оборудования и компонентов для производства беспилотных систем производятся в Китае, существует высокая вероятность того, что приобретенное в третьих странах оборудование будет содержать китайские элементы.

Напомним, ранее мы сообщали, что Индия закупает оружие у США на миллиарды долларов. Страна хочет сместить свою зависимость от российского оборонного оборудования и двигаться в сторону стран Запада.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Индия дрони
NEWS
После обнаружения ошибки Пентагона. США объявят о новом пакете помощи Украине
После обнаружения ошибки Пентагона. США объявят о новом пакете помощи Украине
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины