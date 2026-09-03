В Індії не відмовляються від нафти з РФ, бо це не зупинить війну, - глава МЗС

Закупівля російської нафти та інших ресурсів не впливає на можливість припинення війни в Україні. Індія купує її задля забезпечення енергією 1,4 млрд власних громадян.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар на брифінгу в Києві.

"Важливо, щоб усі ви усвідомлювали, з якими викликами пов’язане забезпечення енергією 1,4 мільярда людей у час, коли ситуація у світовій енергетиці є дуже, дуже складною", - сказав він.

Джайшанкар зазначив, що Україна у цьому питанні має свою точку зору, яку Індія поважає, але Нью-Делі має свою і сподівається, що інші також її поважатимуть.

Очільник МЗС Індії наголосив, що економічні обмеження чи відмова від торгівлі з РФ не зможуть припинити бойові дії.

"Але дозвольте мені лише додати: цей конфлікт, який сьогодні триває вже п’ятий рік, не буде вирішений завдяки тому, що хтось купує чи не купує нафту, глинозем, корисні копалини, метали чи добрива", - зазначив він.

На думку Джайшанкара, війна в Україні буде вирішена шляхом діалогу, дипломатії та переговорів. Він додав, що саме тому Індія заохочує саме такий підхід.