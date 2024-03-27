В Індії поділилися деталями майбутнього візиту Кулеби

Візит Кулеби до Індії

У середині березня індійські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Кулеба здійснить свій перший робочий візит до Індії наприкінці березня.

Пізніше Bloomberg повідомив, що Кулеба під час візиту до Індії спробує переконати місцеву владу підтримати мирну ініціативу України. Також у нього запланована зустріч із главою МЗС Індії Субраманіям Джайшанкаром.

25 березня Кулеба підтвердив, що відвідає Індію наприкінці березня. Він зазначав, що його візит до Нью-Делі має зміцнити відносини між країнами.

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