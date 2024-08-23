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В Індії не люблять США, але Китай не люблять ще більше, - експерт

Індія, П'ятниця 23 серпня 2024 09:22
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В Індії не люблять США, але Китай не люблять ще більше, - експерт Фото: Індія не любить Китай ще більше, ніж США
Автор: Роман Кот, Олександр Білоус

Посилення зв'язків Китаю і Росії викликає занепокоєння в Індії. Через це країна буде потроху дрейфувати в бік України та Заходу.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

"В Індії США не люблять, але Китай не люблять ще більше", - сказав він.

За його словами, це визначає, в тому числі політику Індії та її інтереси. "І саме через призму остраху Китаю і через посилення зв'язків Китаю і Росії, думаю, що Індія все ж таки буде потроху дрейфувати в бік України та Заходу", - вважає Ус.

На думку експерта, у країнах Глобального Півдня є три приклади нейтралітету щодо війни Росії проти України. "Це проросійський нейтралітет Китаю, це проукраїнський нейтралітет Туреччини і це, дійсно, класичний нейтралітет Індії", - каже Ус.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді їде до Києва, де, за його словами, він "поділиться поглядами" на мирне врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

Моді приїжджав до Москви до Путіна 8-9 липня. Цей візит викликав критику з боку США та президента України Володимира Зеленського, оскільки він співпав із російським ударом по дитячій лікарні Охматдит у Києві.

Детальніше про візит читайте в матеріалі РБК-Україна "Навіщо прем’єр Індії Моді приїхав в Україну і чи вплине його візит на перебіг війни".

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