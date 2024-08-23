В Індії не люблять США, але Китай не люблять ще більше, - експерт

Посилення зв'язків Китаю і Росії викликає занепокоєння в Індії. Через це країна буде потроху дрейфувати в бік України та Заходу.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

"В Індії США не люблять, але Китай не люблять ще більше", - сказав він.

За його словами, це визначає, в тому числі політику Індії та її інтереси. "І саме через призму остраху Китаю і через посилення зв'язків Китаю і Росії, думаю, що Індія все ж таки буде потроху дрейфувати в бік України та Заходу", - вважає Ус.

На думку експерта, у країнах Глобального Півдня є три приклади нейтралітету щодо війни Росії проти України. "Це проросійський нейтралітет Китаю, це проукраїнський нейтралітет Туреччини і це, дійсно, класичний нейтралітет Індії", - каже Ус.