Индия заблокировала TikTok и другие китайские приложения

Министерство информационных технологий Индии постановило заблокировать 59 китайских мобильных приложений. Среди них есть популярный видеосервис TikTok.

Об этом сообщает PIB - государственное Бюро прессы и информации (Press Information Bureau).

Текже в Индии перестанут работать мобильные приложения китайской соцсети WeChat, браузер UC, сервис микроблогов Weibo и многие другие. Игра Clash of Kings также в списке заблокированных.

Как объяснили в министерстве, считается, что эти приложения причиняют "ущерб суверенитету и целостности Индии", кроме того, "их использование угрожает безопасности государства" и общественному порядку.

Также сообщается, что граждане стали все чаще присылать сообщения о беспокойстве по поводу безопасности данных и конфиденциальности из-за политики некоторых приложений. В правительстве Индии предполагают, что после решения о блокировке китайских продуктов у индийских сотрудников в сфере IT будет больше возможностей.

Конфликт между Индией и Китаем разгорелся из-за спорных территорий в демаркационной линии, которая фактически является границей между странами, однако юридически ее не признавали до 1990-х годов.

На границе 16 июня впервые за последнее время произошли серъезные столкновения - Индия заявила о гибели 20 военных

Напомним, в июне конфликт перерос в перестрелку между военными Китая и Индии, которая повлекла потери с обеих сторон.

После этого Китай и Индия обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта.