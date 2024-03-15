Індія вже два місяці не закуповує російську преміальну нафту, - ЗМІ
Індія, яка є найбільшим покупцем морської нафти у РФ, уже два місяці не купує сировину преміального сорту ВСТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Коммерсантъ".
Видання уточнює, що її відвантажують із порту Козьміно. А до цього Індія різко скоротила відвантаження іншого преміального сорту нафти Sokol із сахалінських родовищ.
Це було пов'язано з розбіжностями в розрахунках за нафту, а також з побоюваннями індійських покупців після посилення стелі цін на російську нафту.
Також уточнюється, що основним споживачем нафти ВСТО є Китай, але Індія також була великим покупцем цього сорту. Протягом минулого року поставки ВСТО до Індії становили в середньому близько 95 тисяч барелів на добу, протягом другої половини 2022 року - 60 тисяч барелів на добу.
ВСТО
Сорт нафти з низьким вмістом сірки (менше ніж 0,6%), що поставляється на схід з родовищ Східного Сибіру. Ціноутворення ВСТО було традиційно засноване на прив'язці до сорту Dubai.
При цьому котирування ВСТО завжди перевищували стелю цін на російську нафту в 60 доларів, яку в рамках санкцій встановили країни G7.
Санкції США
Вашингтон 23 лютого ввів санкції перед другою річницею вторгнення Москви до України та у відповідь на смерть лідера опозиції Олексія Навального. Санкції спрямовані проти провідної російської танкерної групи "Совкомфлот" за порушення встановленого країнами "Великої сімки" цінового ліміту на російську нафту, а також проти 14 нафтових танкерів, пов'язаних із "Совкомфлотом".
Reuters писало, що нові санкції США щодо Москви загрожують знизити продажі російської нафти Індії, найбільшому покупцю російської морської нафти.
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