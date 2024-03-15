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Индия уже два месяца не закупает российскую премиальную нефть, - СМИ

Пятница 15 марта 2024 16:04
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Индия уже два месяца не закупает российскую премиальную нефть, - СМИ Архивное фото: Индия уже два месяца не закупает российскую премиальную нефть (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Индия, которая является крупнейшим покупателем морской нефти у РФ, уже два месяца не покупает сырье премиального сорта ВСТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".

Издание уточняет, что ее отгружают из порта Козьмино. А до этого Индия резко сократила отгрузки другого премиального сорта нефти Sokol с сахалинских месторождений.

Это было связано с разногласиями в расчетах за нефть, а также с опасениями индийских покупателей после ужесточения потолка цен на российскую нефть.

Также уточняется, что основным потребителем нефти ВСТО является Китай, но Индия также была крупным покупателем этого сорта. В течение прошлого года поставки ВСТО в Индию составляли в среднем около 95 тысяч баррелей в сутки, в течение второй половины 2022 года - 60 тысяч баррелей в сутки.

ВСТО

Сорт нефти с низким содержанием серы (менее 0,6%), поставляемой на восток с месторождений Восточной Сибири. Ценообразование ВСТО было традиционно основано на привязке к сорту Dubai.

При этом котировки ВСТО всегда превышали потолок цен на российскую нефть в 60 долларов, который в рамках санкций установили страны G7.

Санкции США

Вашингтон 23 февраля ввел санкции перед второй годовщиной вторжения Москвы в Украину и в ответ на смерть лидера оппозиции Алексея Навального. Санкции направлены против ведущей российской танкерной группы "Совкомфлот" за нарушение установленного странами "Большой семерки" ценового лимита на российскую нефть, а также против 14 нефтяных танкеров, связанных с "Совкомфлотом".

Reuters писало, что новые санкции США в отношении Москвы грозят снизить продажи российской нефти Индии, крупнейшему покупателю российской морской нефти.

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