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Индия ввела пошлины на товары из США

Новости » Экономика    16.06.2019 - 00:25
Индия ввела пошлины на товары из США
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В Индии рассчитывают получить от введения новых пошлин около 220 млн долларов

Индия ввела дополнительные пошлины на ряд товаров, которые ввозятся из Соединенных Штатов Америки с 16 июня. Об этом заявило индийское Министерство финансов, передает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.

Согласно принятому решению, меры коснутся 28 товаров, в частности, пошлины на ввозимые из США яблоки составят 70%, также пошлинами обложат миндаль и грецкий орех.

В Индии рассчитывают получить от введения вышеназванных мер около 220 млн долларов.

Введение страной дополнительных пошлин стало ответом на отмену США торговых льгот.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Индия не предоставила равный доступ к своим рынкам.

Напомним, на прошлой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что решение о введение новых пошлин в отношении Мексики отложено на неопределенный срок благодаря соглашению, к которому пришли стороны в результате переговоров. В частности, Мексика согласилась принимать больше мигрантов, которые ищут убежища в США, пока они ждут решения американских властей.

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