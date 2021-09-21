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Индия возобновит экспорт COVID-вакцин после полугодового перерыва

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Индия, Вторник 21 сентября 2021 10:15
Индия возобновит экспорт COVID-вакцин после полугодового перерыва Фото: Индия возобновит экспорт COVID-вакцин после полугодового перерыва (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия заявил о возобновлении экспорта вакцин от коронавируса. Поставки были приостановлены страной в конце марта 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По его словам, Индия начнет экспорт препаратов уже в октябре.

Такое объявление было сделано накануне визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон на саммит лидеров США, Индии, Японии и Австралии.

Сегодня, по информации издания, на этой встрече непосредственно будет обсуждаться экспорт вакцин.

Министр здравоохранения Индии отметил, что "страна ожидает, что в октябре уже выработают более 300 миллионов доз для собственной кампании вакцинации, а излишки доз будут отправлены в другие государства для глобальной борьбы с коронавирусом".

"Мы поможем миру, и через Covax мы также выполним свои обязательства," - резюмировал Мансух Мандавия.

Напомним, 24 марта Индия приостановила экспорт вакцин от коронавируса из-за резкого спроса на препараты внутри государства.

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Индия Вакцина от коронавируса
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