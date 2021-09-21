Индия возобновит экспорт COVID-вакцин после полугодового перерыва

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия заявил о возобновлении экспорта вакцин от коронавируса. Поставки были приостановлены страной в конце марта 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По его словам, Индия начнет экспорт препаратов уже в октябре.

Такое объявление было сделано накануне визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон на саммит лидеров США, Индии, Японии и Австралии.

Сегодня, по информации издания, на этой встрече непосредственно будет обсуждаться экспорт вакцин.

Министр здравоохранения Индии отметил, что "страна ожидает, что в октябре уже выработают более 300 миллионов доз для собственной кампании вакцинации, а излишки доз будут отправлены в другие государства для глобальной борьбы с коронавирусом".

"Мы поможем миру, и через Covax мы также выполним свои обязательства," - резюмировал Мансух Мандавия.