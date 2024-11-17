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Індія провела успішні "історичні випробування" гіперзвукової ракети: що відомо

Неділя 17 листопада 2024 20:04
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Індія провела успішні "історичні випробування" гіперзвукової ракети: що відомо Фото: Індія створила свою першу гіперзвукову ракету великої дальності, яка успішно полетіла (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Індія провела успішні льотні випробування своєї першої гіперзвукової ракети великої дальності. Це сталося вчора увечері, 16 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт індійського Міністерства оборони.

Випробування провела Організація оборонних досліджень та розробок (DRDO). Ракета злетіла з острова Абдул Калам біля узбережжя індійського штату Одіша.

Її відстежували різними системами дальності, розгорнутими у кількох районах. Польотні дані, отримані з корабельних станцій далекого радіусу дії, підтвердили успішне виконання термінальних маневрів та ураження з високим ступенем точності.

Ця ракета була розроблена власними силами в лабораторіях ракетного комплексу імені доктора Абдула Калама в Хайдарабаді спільно з іншими лабораторіями DRDO та партнерами з промисловості.

"Ця гіперзвукова ракета призначена для доставки різних корисних навантажень на дальність понад 1500 км для збройних сил", - додали на сайті оборонного відомства.

Індія провела успішні &quot;історичні випробування&quot; гіперзвукової ракети: що відомо

Тим часом міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх опублікував пост у соцмережі Х, де назвав льотне випробування історичним досягненням, завдяки якому Індія увійшла до групи обраних країн, які мають такі важливі та передові військові технології. Він привітав DRDO, збройні сили та промисловість з успішним проведенням льотних випробувань.

Нагадаємо, що 26 жовтня між представниками України та Індії відбулася робоча зустріч. Країни розглядали можливості співпраці в галузі оборонної промисловості.

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