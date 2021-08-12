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Индия потеряла двухтонный спутник: что произошло

Автор: Анастасия Рокитна

Индийская организация космических исследований потеряла двухтонный спутник. На ракете тяжелого класса GSLV MkII не сработала верхняя ступень.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.

Запуск осуществлен 12 августа в 03:13 по киевскому времени из Космического центра им. Дхавана на о-ве Шрихарикота.

Нагрузкой был "гибкий ультрасовременный" спутник наблюдения Земли EOS-03, который должны были вывести на переходную орбиту, а затем с помощью бортового жидкостного апогейного двигателя подвести к пункту назначения на конечной геостационарной орбите на позиции 85,5° восточной долготы.

Аппарат как минимум семь лет должен был помогать с оперативным мониторингом стихийных бедствий вроде штормов, ураганов, наводнений, пожаров и прочего.

Однако, состоялась неудачная миссия по запуску на орбиту спутника.

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Индия