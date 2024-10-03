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Індія почала "перебудовувати" свою армію на досвіді війни в Україні, - Forbes

Фото: армія Індії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Індія вивчає досвід війни в Україні, яка справила значний вплив на тактики і стратегії ведення сучасної війни. Завдяки цьому йде удосконалення індійської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Як пише видання, наразі Індія перебуває в ненадійному становищі, адже має двох ворожих сусідів - Пакистан на північному заході і Китай на півночі. Варто зауважити, що з Пакистаном Індія вже воювала кілька разів через спірний регіон Кашмір. А от з Китаєм Індія має цілу низку прикордонних суперечок.

Як вважає Forbes, перший і основний урок, який Індія отримала з російсько-української війни - це важливість стійкої оборони. Зокрема, мова про вогневий контроль над буферною зоною, що дозволяє контролювати будь-який наступ ворога. Зокрема, і російські, і українські військові успішно досягли стійкості оборони завдяки артилерії та безпілотникам. Таким чином зриваючи масштабні наступальні операції противника.

На фоні цього Індія прискорила свої зусилля з модернізації артилерійських систем. За прикладом України Індія вводить стандарти на важку артилерію до калібру 155 мм, яку використовують більшість західних країн. Індійський арсенал зокрема, вже має деякі 155-мм артилерійські установки, які було закуплено у Швеції та Великобританії. Також Індія намагається створити власну гаубицю цього калібру.

Індія почала розробляти власні дрони Rustom, які є подібними до ізраїльских Heron та американських MQ-9 Reaper.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Індія після початку російського вторгнення в Україну різко збільшила торгівлю з Росією, зокрема, купуючи її нафту, яка приносить прибутки для військової машини Кремля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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Індія