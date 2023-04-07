Індія планує виробляти винищувачі п'ятого покоління, - ЗМІ

В Індії завершили проектування винищувача п'ятого покоління. Перший прототип хочуть створити за чотири роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of India .

Як зазначає видання, розробку бойового літака має затвердити Комітет з безпеки, який очолює прем'єр-міністр Нарендра Моді. Проект розробки винищувача вже направили до відомства.

Проект передбачає створення п'яти прототипів нового літака, проведення льотних випробувань та сертифікацію. Цією роботою має зайнятися Індійська організація оборонних досліджень та розробок. Вартість проекту оцінюється у 1,8 мільярда доларів.

У разі затвердження проекту серійне виробництво літаків планують налагодити лише за шість років.

Варто зауважити, що зараз винищувачі п'ятого покоління є найсучаснішими у світі. Зокрема, це американські F-35, російські Су-57 та китайські J-20.

Така техніка може вести вогонь по цілі під час руху з надзвуковими швидкостями, має режими підвищеної скритності та може набирати надзвукові швидкості без використання форсажу (режим роботи реактивних двигунів).