ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Індія планує виробляти винищувачі п'ятого покоління, - ЗМІ

Новость на русском →
П'ятниця 07 квітня 2023 22:16
Індія планує виробляти винищувачі п'ятого покоління, - ЗМІ Фото: Індія планує виробляти винищувачі п'ятого покоління (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Індії завершили проектування винищувача п'ятого покоління. Перший прототип хочуть створити за чотири роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of India.

Як зазначає видання, розробку бойового літака має затвердити Комітет з безпеки, який очолює прем'єр-міністр Нарендра Моді. Проект розробки винищувача вже направили до відомства.

Проект передбачає створення п'яти прототипів нового літака, проведення льотних випробувань та сертифікацію. Цією роботою має зайнятися Індійська організація оборонних досліджень та розробок. Вартість проекту оцінюється у 1,8 мільярда доларів.

У разі затвердження проекту серійне виробництво літаків планують налагодити лише за шість років.

Варто зауважити, що зараз винищувачі п'ятого покоління є найсучаснішими у світі. Зокрема, це американські F-35, російські Су-57 та китайські J-20.

Така техніка може вести вогонь по цілі під час руху з надзвуковими швидкостями, має режими підвищеної скритності та може набирати надзвукові швидкості без використання форсажу (режим роботи реактивних двигунів).

Нагадаємо, раніше заступник голови Держдепу Вікторія Нуланд заявляла, що в США обговорюють передачу Україні винищувачів четвертого та п'ятого поколінь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова техніка
NEWS
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян