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Индия планирует производить истребители пятого поколения, - СМИ

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Пятница 07 апреля 2023 22:16
Индия планирует производить истребители пятого поколения, - СМИ Фото: Индия планирует производить свои истребители пятого поколения (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Индии завершили проектирование истребителя пятого поколения. Первый прототип хотят создать за четыре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of India.

Как отмечает издание, разработку боевого самолета должен утвердить Комитет по безопасности, который возглавляет премьер-министр Нарендра Моди. Проект разработки истребителя уже направили в ведомство.

Проект предусматривает создание пяти прототипов нового самолета, проведение летных испытаний и сертификацию. Этой работой должна заняться Индийская организация оборонных исследований и разработок. Стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиарда долларов.

В случае утверждения проекта серийное производство самолетов планируют наладить только через шесть лет.

Стоит заметить, что на данный момент истребители пятого поколения являются наиболее современными в мире. В частности, это американские F-35, российские Су-57 и китайские J-20.

Такая техника может вести огонь по цели во время движения со сверхзвуковыми скоростями, обладает режимами повышенной скрытности и может набирать сверхзвуковые скорости без использования форсажа (режим работы реактивных двигателей).

Напомним, ранее замглавы Госдепа Виктория Нуланд заявляла, что в США обсуждают передачу Украине истребителей четвертого и пятого поколений.

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