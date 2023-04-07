Индия планирует производить истребители пятого поколения, - СМИ
В Индии завершили проектирование истребителя пятого поколения. Первый прототип хотят создать за четыре года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of India.
Как отмечает издание, разработку боевого самолета должен утвердить Комитет по безопасности, который возглавляет премьер-министр Нарендра Моди. Проект разработки истребителя уже направили в ведомство.
Проект предусматривает создание пяти прототипов нового самолета, проведение летных испытаний и сертификацию. Этой работой должна заняться Индийская организация оборонных исследований и разработок. Стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиарда долларов.
В случае утверждения проекта серийное производство самолетов планируют наладить только через шесть лет.
Стоит заметить, что на данный момент истребители пятого поколения являются наиболее современными в мире. В частности, это американские F-35, российские Су-57 и китайские J-20.
Такая техника может вести огонь по цели во время движения со сверхзвуковыми скоростями, обладает режимами повышенной скрытности и может набирать сверхзвуковые скорости без использования форсажа (режим работы реактивных двигателей).
Напомним, ранее замглавы Госдепа Виктория Нуланд заявляла, что в США обсуждают передачу Украине истребителей четвертого и пятого поколений.
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