Індія зобов'язала всіх працівників встановити додаток для відстеження

Фото: прапор Індії (avneesh jaswal flickr.com)

Додаток повинні встановити працівники державного та приватного секторів

Індія зобов'язала всіх працівників державного та приватного секторів використовувати підтримуваний державою додаток для відстеження місця розташування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Також співробітників зобов'язали підтримувати соціальне дистанціювання в офісах, оскільки Нью-Делі починає пом'якшувати деякі карантинні заходи.

Повідомляється, що в рамках своїх зусиль по боротьбі з коронавірусом, Індія минулого місяця запустила додаток Aarogya Setu - систему на базі Bluetooth і GPS, розроблену Національним центром інформатики країни. Додаток попереджає користувачів, які можуть вступити в контакт з людьми, у яких виявили позитивний результат на COVID-19 або вважаються схильними до високого ризику.

"Використання Aarogya Setu має стати обов'язковим для всіх співробітників, як приватних, так і державних. Це буде обов'язок керівників компаній та організацій забезпечити 100% охоплення цим додатком серед співробітників", - йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ Індії в п'ятницю пізно ввечері.

Відзначимо, в Індії зареєстровано понад 37 000 випадків і 1218 випадків смерті від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше в Індії 115 сімей відправили на карантин після того, як в одного з жителів президентського палацу підтвердили коронавірус.

Раніше РБК-Україна писало, що Індійський уряд надасть Україні на безоплатній основі партію в 30 тис. таблеток гідроксихлорохіну, який використовують для лікування хворих на коронавірус.