Індія готова відмовитись від нафти РФ. Експерт назвала умову

За її словами, якщо хтось інший запропонує Індії нижчі ціни, то країна відмовиться від російської нафти.

"Індія ніколи не купувала російську нафту до початку війни в Україні. Ми отримували нафту з країн Перської затоки. Коли почалася війна і коли проти Росії були застосовані санкції, Росія хотіла вийти на інші економіки, і вона давала нам великі знижки", - зазначила наукова співробітниця Центру Європи та Євразії Інституту оборонних досліджень та аналітики з Індії Свасті Рао.

Що відомо проспівпрацю Індії та РФ щодо зброї

Що ж до російської зброї, після початку повномасштабного вторгнення Індія не уклала з Росією жодного нового контракту. І знов-таки, тут є дуже прагматичні причини.

З одного боку, Росія відправляє всю зброю на фронт проти України, і через це уже зірвалося кілька укладених раніше контрактів. Згідно з березневим звітом Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру, у 2009 році Індія імпортувала 76% зброї з Росії. У 2023 році частка РФ склала лише 36%.

З іншого боку, постає проблема технологій. У російській зброї було багато іноземних деталей. Їх постачання з Європи поступово обмежується, на заміну приходять китайські компоненти. І це викликає у Індії занепокоєння: чи не залишилися в китайських деталях якісь вразливості, що несе ризики для індійської безпеки з огляду на непрості відносини Нью-Делі та Пекіну.