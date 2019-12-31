ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Индия в 2020 году планирует отправить на Луну посадочную миссию

Новости » Общество     31.12.2019 - 19:29
Индия в 2020 году планирует отправить на Луну посадочную миссию
Фото: ракета "Чандраян-2" (hindi.timesnownews.com)

Индия отправить к Луне третью по счету национальную лунную миссию "Чандраян-3"

Индия в 2020 году планирует отправить к Луне третью по счету национальную лунную миссию "Чандраян-3", в составе которой будет только посадочный модуль. Об этом сообщил во вторник госминистр Джитендра Сингх, который курирует в индийском правительстве космическую отрасль, передает РБК-Украина со ссылкой на газету The Times of India.

"Миссия "Чандраян-3", скорее всего, будет запущена в 2020 году. Она будет довольно экономичной. Орбитальный аппарат уже находится там [на орбите Луны] и функционирует, так что мы будем сокращать расходы. Будет доставлена только посадочная миссия", - сказал он.

Кроме того, Сингх подтвердил, что Индийская организация космических исследований уже приступила к работе над вторым спускаемым аппаратом, после того как в минувшем сентябре при жесткой посадке был потерян первый индийский лунный спускаемый аппарат "Викрам".

Напомним, в Индии в субботу, 16 ноября, успешно проведен испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni-II. По данным Командования стратегических сил страны, ракета, способная нести ядерный боезаряд, была запущена на дальность две тысячи километров с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. Ракета с высокой точностью поразила учебную цель.

По базе американских военных в Ираке ударили ракетами, есть жертвы Китай запустил в космос ракету-носитель с телекоммуникационным спутником
Новости Украины Индияракета
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь