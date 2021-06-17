В Индии выявили первый случай "зеленого грибка" у переболевшего COVID

Первый случай заражения "зеленым грибком" обнаружили у 34-летнего мужчины в индийском штате Мадхья-Прадеш. Перед этим пациент в течение двух месяцев лечился от коронавируса, у него было поражено 90% легких.

По словам врачей, это еще одна разновидность грибковой болезни: ее другие виды - "черный", "белый" и "желтый" грибок (мукормикоз) - уже обнаружены у десятков тысяч людей.

"У мужчины была обнаружена инфекция зеленого грибка (гриб рода Aspergillus) в легких. Это первый случай зеленого грибка в штате Мадхья-Прадеш, но я не уверен насчет всей страны",- отметил Института медицинских наук Шри Ауробиндо Рави Дозы.