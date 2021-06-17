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В Индии выявили первый случай "зеленого грибка" у переболевшего COVID

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Индия, Четверг 17 июня 2021 12:15
В Индии выявили первый случай "зеленого грибка" у переболевшего COVID Фото: в Индии обнаружили первый случай "зеленого грибка" у переболевшего COVID (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Первый случай заражения "зеленым грибком" обнаружили у 34-летнего мужчины в индийском штате Мадхья-Прадеш. Перед этим пациент в течение двух месяцев лечился от коронавируса, у него было поражено 90% легких.

Об этом сообщает The Times of India.

По словам врачей, это еще одна разновидность грибковой болезни: ее другие виды - "черный", "белый" и "желтый" грибок (мукормикоз) - уже обнаружены у десятков тысяч людей.

"У мужчины была обнаружена инфекция зеленого грибка (гриб рода Aspergillus) в легких. Это первый случай зеленого грибка в штате Мадхья-Прадеш, но я не уверен насчет всей страны",- отметил Института медицинских наук Шри Ауробиндо Рави Дозы.

Ранее стало известно, что параллельно с COVID-19 в стране начинается эпидемия еще одной болезни - мукоромикоза.

Добавим, что с апреля не менее 16 пациентов с COVID-19 скончались на западе Индии в результате вспышки мукормикоза - "черного грибка".

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Коронавирус заражение инфекция Индия
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