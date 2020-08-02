В Индии во время установки упал 70-тонный кран, 11 погибших

Власти начали расследование инцидента
В городе Вишахапатнам индийского штата Андхра-Прадеш 11 рабочих погибли из-за падения подъемного крана. Они занимались его установкой.
Об этом сообщает Xinhua.
Падение крана произошло, когда около 20 рабочих осуществляли монтаж крана и пусконаладочные работы.
Как отмечается, компания, которой принадлежал 70-тонный кран, купила его два года назад, но, так и не ввела его в эксплуатацию. Недавно предприятие отдало на аутсорсинг выполнение работ по установке конструкции.
Власти штата Андхра-Прадеш распорядилась провести расследование причин инцидента.
Напомним, в мае в Индии в ДТП погибли 23 мигранта на пути домой и еще 35 человек пострадали.
Также РБК-Украина писало, что в Индии за день коронавирусом заразились почти 55 тысяч человек.