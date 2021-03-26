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В Индии возобновились массовые протесты. Митингующие блокируют работу транспорта

Автор: Анастасия Рокитна

В Индии протестуют фермеры против новых законов о сельском хозяйстве. Митингующие заявили о блокировке ряда железных и автомобильных дорог по всей стране.

Об этом сообщает телеканал NDTV.

Протест началася рано утром и, как планируют протестующие, будет до самого вечера. Фермеры заблокируют дороги в различных местах. Работа рынков и транспорта также будет остановлена во время "Бхарат бандх".

По информации телеканала, фермеры уже начали перекрывать шоссе, ведущие в Нью-Дели. В то же время представители Всеиндийской конфедерации торговцев сообщили, что рынки не будут закрываться.

Тысячи представителей объединений фермеров и крестьян с конца ноября прошлого года проводят акции протеста в окрестностях округа Дели, требуя отменить новые законы о сельском хозяйстве.

Протестующие полагают, что эти законы дают большую власть перекупщикам, а также приведут к отмене гарантированной минимальной закупочной цены на сельхозпродукцию.

Напомним, ранее в Индии массовые протесты фермеров переросли в беспорядки в Дели. Протестующие устроили столкновения с силовиками, в ходе которых был применен слезоточивый газ и водометы.

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