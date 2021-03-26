В Индии возобновились массовые протесты. Митингующие блокируют работу транспорта

Протест началася рано утром и, как планируют протестующие, будет до самого вечера. Фермеры заблокируют дороги в различных местах. Работа рынков и транспорта также будет остановлена во время "Бхарат бандх".

По информации телеканала, фермеры уже начали перекрывать шоссе, ведущие в Нью-Дели. В то же время представители Всеиндийской конфедерации торговцев сообщили, что рынки не будут закрываться.

Тысячи представителей объединений фермеров и крестьян с конца ноября прошлого года проводят акции протеста в окрестностях округа Дели, требуя отменить новые законы о сельском хозяйстве.

Протестующие полагают, что эти законы дают большую власть перекупщикам, а также приведут к отмене гарантированной минимальной закупочной цены на сельхозпродукцию.