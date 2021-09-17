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В Индии за сутки сделали более 20 млн прививок от COVID

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Индия, Пятница 17 сентября 2021 21:21
В Индии за сутки сделали более 20 млн прививок от COVID Фото: В Индии за сутки сделали более 20 млн прививок от COVID (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 17 сентября, в Индии сделали более 20 млн прививок от коронавируса. Причиной стало желание граждан отметить таким образом день рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Предыдущий рекорд по вакцинации в Индии был установлен 27 августа, когда привились более 13 млн человек.

Индийские власти намереваются вакцинировать все взрослое население страны до конца 2021 года. На данный момент вакцинированы более 787 млн человек.

Согласно официальным данным, более половины населения Индии, имеющего право на вакцинацию, - около 594 миллионов человек - получили по крайней мере одну прививку. Но только около 20% взрослых были полностью привиты с начала кампании в январе.

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