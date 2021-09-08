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В Индии столкнулись два судна: один человек погиб и десятки пропали без вести

Автор: Дмитрий Кузнецов

Два пассажирских судна, на борту которых находилось более 200 человек, столкнулись и затонули на реке Брахмапутра в Индии. В результате происшествия один человек погиб, десятки человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NDTV.

По его данным, столкновение судов произошло примерно в 350 километрах от города Гувахати. Одно из них следовало из Манджули в Нимати Гхат с около 120 пассажирами на борту. С ним столкнулась другая лодка, следовавшая в противоположном направлении.

На кадрах с места происшествия видно, как одно из суден переворачивается и пассажиры прыгают в воду, чтобы спастись. Оказавшись в воде люди держались за плавающие предметы.

На место столкновения направлены спасательные службы. На данный момент им удалось вытащить из воды около 40 человек, в том числе одного ребенка. Многие из них отправлены в больницы.

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Индия