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В Индии сошел с рельсов поезд, есть погибшие и пострадавшие

Автор: Анна Полисученко

По меньшей мере 5 человек погибли, а более 45 получили ранения, когда поезд сошел с рельсов в индийском штате Западная Бенгалия. Во время инцидента 12 вагонов поезда сошли с рельсов, а три перевернулись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Поезд следовал в город Гаухати в штате Ассам из Биканера, города в штате Раджастхан, когда произошла авария.

Все пострадавшие находятся в больнице, сообщил старший офицер местной полиции Дебарши Дутта.

Причины аварии расследуются.

Ранее мы писали, что в Индии поезд въехал в толпу людей.

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Индия