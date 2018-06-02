В Індії в результаті піщаної бурі загинули 17 людей

Ще 11 людей в результаті піщаної бурі в Індії отримали поранення

В Індії в результаті піщаної бурі в штаті Уттар Прадеш за останню добу загинули 17 осіб. Ще 11 людей дістали травми різного ступеню важкості, передає Hindustan Times.

Зазначається, що швидкість вітру в осередку урагану досягає 100 кілометрів на годину. Вітер зривав на своєму шляху дахи з будинків та валив дерева. Переважна кількість жертв та потерпілих зафіксована саме у зв’язку з цими падіннями.

Уряд Індії вже дав розпорядження всім районним магістратам розподілити допомогу потерпілим протягом 24 годин.

Як повідомляється, минулого місяця в Індіїї сталось три масштабних піщаних бурі.

Нагадаємо, на початку травня повідомлялося, що число загиблих в ході піщаної бурі в Індії досягло 143 особи. Буря забрала життя 121 людини у штатах Уттар-Прадеш, Раджастан, Уттаракханд і Пенджаб, ще 21 особа загинула на півдні країни в результаті численних ударів блискавки.