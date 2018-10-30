В Индии провели успешное испытание ракеты, способной нести ядерный заряд

Фото: баллистическая ракета (twitter.com/Pragativadi)

Баллистическая ракета Agni-I имеет дальность действия до 900 км

В Индии провели успешное испытание модернизированной версии баллистической ракеты меньшей дальности Agni-I, способной нести ядерный боезаряд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Newsroom.

Об испытаниях заявили во вторник, 30 октября, Стратегические силы Индии. Пуск ракеты был осуществлен с мобильной пусковой установки, размещенной на полигоне на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья штата Орисса.

Баллистическая ракета Agni-I, весом 12 тонн, имеет дальность действия от 700 до 900 км. Ее можно оснащать как ядерной, так и обычной боеголовкой весом около тонны.

Ранее эту ракету уже испытывали 6 февраля. Ракета Agni-I разработана Организацией оборонных исследований и разработок Индии. Первый ее опытный пуск был осуществлен 25 января 2002 года. В настоящее время Индия располагает приблизительно 75 пусковыми установками комплекса Agni-I.

Напомним, Индия 23 февраля 2018 также успешно испытала баллистическую ракету "Дануш", которая может нести ядерное оружие.