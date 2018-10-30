В Індії провели успішне випробування ракети, здатної нести ядерний заряд

Фото: балістична ракета (twitter.com/Pragativadi)

Балістична ракета Agni-I має дальність дії до 900 км

В Індії провели успішне випробування модернізованої версії балістичної ракети меншої дальності Agni-I, здатної нести ядерний боєзаряд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Newsroom.

Про випробування заявили у вівторок, 30 жовтня, Стратегічні сили Індії. Пуск ракети був здійснений з мобільної пускової установки, розміщеної на полігоні на острові Абдул Калам в Бенгальській затоці біля узбережжя штату Орісса.

Балістична ракета Agni-I, вагою 12 тонн, має дальність дії від 700 до 900 км. Її можна оснащувати як ядерною, так і звичайною боєголовкою вагою близько тонни.

Раніше цю ракету вже випробовували 6 лютого. Ракета Agni-I розроблена Організацією оборонних досліджень і розробок Індії. Перший її дослідний пуск був здійснений 25 січня 2002 року. В даний час Індія має приблизно 75 пусковими установками комплексу Agni-I.

Нагадаємо, Індія 23 лютого 2018 також успішно випробувала балістичну ракету "Дануш", яка може нести ядерну зброю.