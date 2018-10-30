ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В Індії провели успішне випробування ракети, здатної нести ядерний заряд

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 20:09
Фото: балістична ракета (twitter.com/Pragativadi)
Фото: балістична ракета (twitter.com/Pragativadi)

Балістична ракета Agni-I має дальність дії до 900 км

В Індії провели успішне випробування модернізованої версії балістичної ракети меншої дальності Agni-I, здатної нести ядерний боєзаряд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Newsroom.

Про випробування заявили у вівторок, 30 жовтня, Стратегічні сили Індії. Пуск ракети був здійснений з мобільної пускової установки, розміщеної на полігоні на острові Абдул Калам в Бенгальській затоці біля узбережжя штату Орісса.

Балістична ракета Agni-I, вагою 12 тонн, має дальність дії від 700 до 900 км. Її можна оснащувати як ядерною, так і звичайною боєголовкою вагою близько тонни.

Раніше цю ракету вже випробовували 6 лютого. Ракета Agni-I розроблена Організацією оборонних досліджень і розробок Індії. Перший її дослідний пуск був здійснений 25 січня 2002 року. В даний час Індія має приблизно 75 пусковими установками комплексу Agni-I.

Нагадаємо, Індія 23 лютого 2018 також успішно випробувала балістичну ракету "Дануш", яка може нести ядерну зброю.

Столтенберг закликав РФ виконувати ракетний договір із США Трамп доручив підготувути доповідь про порушення Росією договору про РСМД
Новини України ядерное оружиеракета
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся