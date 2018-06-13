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В Индии планируют отменить запрет на криптовалюты

НовостиФинансы    13.06.2018 - 21:22
Фото: криптовалюта (pixabay.com)
Фото: криптовалюта (pixabay.com)

Вскоре запрет Резервного банка Индии на криптовалюты может быть снят

В ближайшее время запрет Резервного банка Индии на криптовалюты может быть снят. Об этом сообщает местное издание The Economic Times India.

Так, издание опубликовало статью, согласно которой цифровые деньги будут контролироваться при помощи новых правил регулирования. Указано, что правительство страны не поддерживает решение ведомства, так как оно было принято без каких-либо исследований отрасли. Кроме того, в центральном банке не смогли объяснить, почему заблокировали счета криптовалютных бирж.

"Они выпустили этот за­прет, который имеет колоссальные последствия, без какого-либо исследования, и это выглядит как очень поверхностное решение. Есть другие страны, где тоже существуют сомнения по поводу таких валют, но никто из них не вводит запреты. Вместо этого такие страны, как США, Франция, Германия, возвращаются к исследованиям и пытаются понять динамику", - подчеркнул глава индийской криптобиржи WazirX Нишал Шетти.

Добавим, что в начале апреля Резервный банк Индии запретил подконтрольным учреждениям предоставлять услуги, связанные с цифровыми деньгами. При этом оборот криптовалют в стране не запрещен.

Напомним, в феврале сообщалось, что в Индии министерство финансов планирует запретить использовать криптовалюту, поскольку она частично фигурирует в преступной деятельности. Однако власти страны заинтересованы в потенциале blockchain - технологии, которая лежит в основе криптовалют. Ее используют для создания цифровой экономики.

Капитализация криптовалют упала ниже 300 млрд долларов Биткоин торгуется выше 7,6 тыс. долларов за монету
Теги публикации: Индия, валюта  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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