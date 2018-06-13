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В Індії планують скасувати заборону на криптовалюти

НовиниФінанси    13.06.2018 - 21:22
Фото: криптовалюта (pixabay.com)
Фото: криптовалюта (pixabay.com)

Незабаром заборона Резервного банку Індії на криптовалюти може бути знята

Найближчим часом заборона Резервного банку Індії на криптовалюти може бути знята. Про це повідомляє місцеве видання The Economic Times India.

Так, видання опублікувало статтю, згідно з якою цифрові гроші будуть контролюватися за допомогою нових правил регулювання. Зазначено, що уряд країни не підтримує рішення відомства, так як воно було прийняте без будь-яких досліджень галузі. Крім того, в центральному банку не змогли пояснити, чому заблокували рахунки кріптовалютних бірж.

"Вони випустили цю заборону, яка має колосальні наслідки, без будь-якого дослідження, і це виглядає як дуже поверхове рішення. Є інші країни, де теж існують сумніви з приводу таких валют, але ніхто з них не вводить заборони. Замість цього такі країни, як США, Франція, Німеччина, повертаються до досліджень і намагаються зрозуміти динаміку", - підкреслив глава індійської кріптобіржі WazirX Нішал Шетті.

Додамо, що на початку квітня Резервний банк Індії заборонив підконтрольним установам надавати послуги, пов'язані з цифровими грошима. При цьому оборот криптовалюти у країні не заборонений.

Нагадаємо, в лютому повідомлялося, що в Індії міністерство фінансів планує заборонити використовувати криптовалюту, оскільки вона частково фігурує у злочинній діяльності. Проте влада країни зацікавлена в потенціалі blockchain - технології, яка лежить в основі криптовалюти. Її використовують для створення цифрової економіки.

Капіталізація криптовалют впала нижче 300 млрд доларів Біткоін торгується вище 7,6 тис. доларів за монету
Теги публікації: Індія, валюта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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