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В Индии отключат интернет из-за массовых протестов

Новости » Общество     20.12.2019 - 05:13
В Индии отключат интернет из-за массовых протестов
Фото: протесты в Индии (twitter.com/manatweets)

Интернет отключают по указанию правительства

Услуги интернета и обмена текстовыми сообщениями в Индии на фоне протестов были приостановлены по приказу правительства в части столицы Дели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отключения, влияющие на услуги, предоставляемые Vodafone Idea и Bharti Airtel, возобновились около 1 часа дня. (07:30 по Гринвичу) после четырехчасового простоя.

Интернет отключили, когда сотни людей пытались провести больше митингов, вопреки запрету полиции на большие собрания, в знак протеста против нового закона о гражданстве, который считаетс дискриминационным по отношению к мусульманам.

"Согласно директиве, полученной от правительства, услуги передачи данных останавливаются в нескольких местах", - пишет Vodafone Idea в ответ на вопрос пользователя о своей сети в Дели.

РБК-Украина писало, что в Индии число жертв вследствие демонстраций против закона о гражданстве увеличилось до 6 человек.

Напомним, неделю назад в городе Калькутта индийского штата Западная Бенгалия вспыхнули массовые протесты из-за закона об уточнении гражданства,

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