В Індії почали масову евакуацію через наближення циклону

Фото: циклон в Індії (twitter.com/Maga1Radio)

Шторм повинен досягти берегів Індії в п'ятницю

На східному узбережжі Індії в середу, 1 травня, почалася евакуація сотень тисяч мешканців сіл, а також припинена робота у двох великих портах через наближення циклону, який повинен обрушитися на берег в п'ятницю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в штаті Одіша було переміщено тисячі співробітників управління зі стихійними лихами, які повинні допомогти жителям сіл сховатися від сильного циклонного шторму Фані.

Спецпредставник штату по наданню допомоги заявив, що вони докладають всі можливі зусилля для того, щоб інформувати жителів про наближення циклону і вивести їх з уразливих територій в притулки.

Також влада порадили туристам залишити прибережне храмове місто Пурі, яке є дуже популярним місцем серед паломників.

Влада в портах Парадіма і Вісакапатнамі наказали усім судам вийти в море, щоб уникнути можливих пошкоджень під час шторму.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Непалі чверть сотні людей стали жертвами сильного шторму. Щонайменше 25 людей загинули після сильного шторму, який торкнувся Непалу в неділю ввечері і не стихав майже до ранку, ще близько 400 отримали поранення.