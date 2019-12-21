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В Индии в ходе протестов погибли более 20 человек

Новости » Происшествия     21.12.2019 - 21:10
В Индии в ходе протестов погибли более 20 человек
Фото: протесты в Индии (twitter.com/manatweets)

Люди выступают против нового закона о гражданстве

В Индии в результате акций протеста, направленных против нового закона о гражданстве, погибло уже более 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

За два последних дня на улицы страны вновь вышли тысячи людей, протестующих против закона, который был ранее принят верхней палатой парламента страны. Полиция задержала сотни человек. Правительство Индии в субботу, 21 декабря, объявило о проведении экстренного заседания в связи с акциями протеста.

Протесты со смертельным исходом были зафиксированы в штатах Бихар и Уттар-Прадеш, где, в частности, погиб ребенок. В столице страны Нью-Дели были задержаны десятки человек, в том числе несовершеннолетние. Многие демонстранты получили ранения.

Напомним, услуги интернета и обмена текстовыми сообщениями в Индии на фоне протестов были приостановлены по приказу правительства в части столицы Дели. Отключения, влияющие на услуги, предоставляемые Vodafone Idea и Bharti Airtel. Интернет отключили, когда сотни людей пытались провести митинги, вопреки запрету полиции на большие собрания.

Как известно, в Индии ведутся споры вокруг закона о гражданстве, который предусматривает упрощение натурализации для немусульманских иммигрантов из соседних с Индией стран: Бангладеш, Пакистана и Афганистана. Критики обвиняют правящую партию премьер-министра Нарендры Моди в дискриминации мусульман.

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