В Индии число жертв наезда поезда на толпу возросло до 61

Фото: на месте крушения (twitter.com/ANI)

Госпитализированы 80 человек, 25 из которых - в очень тяжелом состоянии

В Индии в результате наезде поезда на толпу в пятницу, 19 октября, по последним данным, погиб 61 человек. Об этом сообщил представитель больницы в городе Амритсаре, передает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.

Госпитализированы 80 человек, 25 из которых находятся в очень тяжелом состоянии.

В Администрация железных дорог заявили, что работают над тем, чтобы обеспечить любую необходимую помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Амритсар на северо-западе страны поезд въехал в людей, стоявших на железнодорожных путях, где собрались более тысячи человек, которые наблюдали за сжиганием чучела демона Раваны из индийских мифов и не видели приближающегося поезда.

#Amritsar: Indo-Tibetan Border Police and Punjab police personnel present at the site of the accident; Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh has ordered an inquiry into accident. pic.twitter.com/oFgMRKnLLc — ANI (@ANI) October 19, 2018

Напомним, 16 октября в Марокко поезд сошел с рельсов возле столицы страны Рабат, в результате крушения погибли по меньшей мере 7 человек, 80 пострадали.