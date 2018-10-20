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В Индии число жертв наезда поезда на толпу возросло до 61

Новости » Происшествия    20.10.2018 - 06:40
Фото: на месте крушения (twitter.com/ANI)
Фото: на месте крушения (twitter.com/ANI)

Госпитализированы 80 человек, 25 из которых - в очень тяжелом состоянии

В Индии в результате наезде поезда на толпу в пятницу, 19 октября, по последним данным, погиб 61 человек. Об этом сообщил представитель больницы в городе Амритсаре, передает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.

Госпитализированы 80 человек, 25 из которых находятся в очень тяжелом состоянии.

В Администрация железных дорог заявили, что работают над тем, чтобы обеспечить любую необходимую помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Амритсар на северо-западе страны поезд въехал в людей, стоявших на железнодорожных путях, где собрались более тысячи человек, которые наблюдали за сжиганием чучела демона Раваны из индийских мифов и не видели приближающегося поезда.

Напомним, 16 октября в Марокко поезд сошел с рельсов возле столицы страны Рабат, в результате крушения погибли по меньшей мере 7 человек, 80 пострадали.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, 17 пострадавших В ЮАР при столкновении двух поездов пострадали 320 человек
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