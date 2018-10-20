В Індії кількість жертв наїзду поїзда на натовп зросла до 61

Фото: на місці катастрофи (twitter.com/ANI)

Госпіталізовано 80 людей, 25 з яких - у вкрай важкому стані

В Індії в результаті наїзду поїзда на натовп у п'ятницю, 19 жовтня, за останніми даними, загинула 61 людина. Про це повідомив представник лікарні в місті Амрітсарі, передає РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.

Госпіталізовано 80 осіб, 25 з яких перебувають у дуже важкому стані.

У Адміністрації залізниць заявили, що працюють над тим, щоб забезпечити будь-яку необхідну допомогу постраждалим.

Раніше повідомлялося, що в індійському місті Амрітсар на північному заході країни поїзд в'їхав у людей, що стояли на залізничних коліях, де зібралися понад тисячу осіб, які спостерігали за спалюванням опудала демона Равани з індійських міфів і не бачили поїзда, що наближається.

#Amritsar: Indo-Tibetan Border Police and Punjab police personnel present at the site of the accident; Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh has ordered an inquiry into accident. pic.twitter.com/oFgMRKnLLc — ANI (@ANI) October 19, 2018

Нагадаємо, 16 жовтня в Марокко поїзд зійшов з рейок біля столиці країни Рабат, в результаті аварії загинули щонайменше 7 осіб, 80 постраждали.