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В Индии число погибших после схода ледника возросло до 28

Автор: РБК-Украина

По последним данным в результате схождения ледника в штате Уттаракханд на севере Индии погибли 28 человек. Еще более 170 человек считаются пропавшим без вести.

Об этом сообщает Reuters.

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Спасатели проводят операцию по спасению 35 строителей, которые уже два дня заперты в тоннеле.

Спасатели с помощью бульдозеров расчистили камни у входа в тоннель длиной 2,5 км. Используется тепловизионное оборудование для поисков.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах сообщил, что тринадцать населенных пунктов были изолированы из-за схождения ледника. Еду и другие припасы им доставляли авиацией.

Властям еще предстоит окончательно определить причину катастрофы, однако исследователи полагают, что сильный снегопад, сопровождаемый ярким солнечным светом в сочетании с повышением температуры, могли спровоцировать обрушение ледника.

Напомним, 8 февраля ледник Нанда-Деви в Индии сошел около 8-9 часов утра. Поток воды разрушил плотину "Риши Ганга" на которой находились десятки рабочих. После потопа связь с ними была потеряна.

Напомним, на севере Индии в штате Уттаракханд произошло схождение ледника, что повлекло масштабный потоп. Потоп произошел из-за повреждения плотины "Риши Ганга" в округе Чамоли.

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