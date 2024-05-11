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"Індіана" та "Денвер" здобули перші перемоги в другому раунді: відео плей-офф НБА

Субота 11 травня 2024 11:29
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"Індіана" та "Денвер" здобули перші перемоги в другому раунді: відео плей-офф НБА Фото: Джамал Мюррей (крайній ліворуч) завдав клопоту обороні "Тімбервулвз" (startribune.com)
Автор: Антон Федорців

"Індіана Пейсерс" і "Денвер Наггетс" розмочили рахунок у серіях другого раунду плей-офф Національної баскетбольної асоціації проти "Нью-Йорк Нікс" і "Міннесоти Тімбервулвз" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Східна конференція, 2-й раунд

"Індіана" – "Нью-Йорк" – 111:106 (29:20, 34:38, 22:32, 26:16); серія – 1:2

НБА, плей-офф, Східна конференція, 2-й раунд

"Міннесота" – "Денвер" – 90:117 (20:28, 21:28, 25:37, 24:24); серія – 2:1

"Пейсерс" здобули непросту домашню перемогу. За підсумками першої чверті "Індіана" відірвалася від "Нікс" на 9 пунктів. Утім, до великої перерви гості з Нью-Йорка зуміли скоротити відставання до п'яти очок, а в третій 12-хвилинці "привезли" 10 пунктів згори.

Зі старту фінальної чверті "Пейсерс" узялися нівелювати гандикап. До середини ігрового відрізку "Індіані" вдалося зрівняти цифри на табло (99:99). Фінальні хвилини були нервовими, але в кінцівці господарі зуміли дотиснути "Нью-Йорк", видавши перед сиреною відтинок 5:0.

Після двох виїзних перемог не змогла закріпити успіх "Міннесота". "Наггетс" окреслили рішучі наміри перемогти вже в першій половині. Після першої 12-хвилинки "Денвер" відірвався на 8 пунктів, а на велику перерву пішов із 15-очковою перевагою над "Тімбервулвз".

Не склалося і в третій чверті. Лише на фінальному відрізку гості трохи розслабилися і дозволили "Міннесоті" пограти на рівних. Утім, на піку дефіцит очок для господарів становив цілих 34 пункти. У кінцівці "Тімбервулвз" скоротили відставання до 27-ми.

До слова, напередодні "Бостон" несподівано поступився "Клівленду" з хвилинами для Михайлюка.

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