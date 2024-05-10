ua en ru
Пт, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Бостон" Михайлюка програв "Клівленду", "Оклахома" поступилася "Далласу" в плей-офф НБА

П'ятниця 10 травня 2024 10:29
UA EN RU
"Бостон" Михайлюка програв "Клівленду", "Оклахома" поступилася "Далласу" в плей-офф НБА Фото: Джейлен Браун і Джейсон Тейтум не врятували "Селтікс" (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорців

"Клівленд Кавальєрс" і "Даллас Маверікс" зрівняли рахунок у серіях другого раунду плей-офф Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Східна конференція, 2-й раунд

"Бостон" – "Клівленд" – 94:118 (24:30, 30:24, 24:36, 16:28); серія – 1:1

НБА, плей-офф, Західна конференція, 2-й раунд

"Оклахома-Сіті" – "Даллас" – 110:119 (32:36, 30:32, 27:31, 21:20); серія – 1:1

"Кавальєрс" переграли "Селтікс" на виїзді. "Бостон" провалив дальні кидки, влучивши лише 8 разів із 35-ти спроб із-за "дуги". Після обміну перемогами в стартових двох чвертях "Клівленд" просто зім'яв господарів після великої перерви.

За підсумками третьої 12-хвилинки огайці "привезли" фавориту 8 пунктів переваги. Після ж фінальної чверті гості вийшли на +24 очки. Українець Святослав Михайлюк з'явився на паркеті під завісу зустрічі та встиг оформити 1 підбирання та одного разу втратити м'яч.

Натомість "Маверікс" підкорили штат Оклахома. Заявку на підсумковий успіх техасці подали в першій половині, відірвавшись на 6 очок. Утім, на старті третьої чверті "Тандер" організували непоганий ривок і окреслили намір оформити камбек у стилі першого поєдинку.

Проте, "Даллас" цього разу не похитнувся. Дует Дончіча та Вашингтона повів "Маверікс" за собою, тож гості вчасно зірвали переможні плани "Оклахоми". Зрештою, вирішальною стала "засуха" господарів майданчика на старті фінальної чверті, що вкупі з точними кидками Дончіча забезпечила першу перемогу "Далласа".

До слова, напередодні "Нікс" вдруге здолали "Індіану" в півфіналі Східної конференції НБА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Цінові рекордсмени. В яких містах України найдорожче житло
Цінові рекордсмени. В яких містах України найдорожче житло
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші