"Индиана" и "Денвер" одержали вторые победы во втором раунде: видео плей-офф НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 2-й раунд

"Индиана" – "Нью-Йорк" – 121:89 (34:14, 35:27, 32:22, 20:26); серия – 2:2

НБА, плей-офф, Западная конференция, 2-й раунд

"Миннесота" – "Денвер" – 107:115 (24:29, 25:35, 30:26, 28:25); серия – 2:2

"Пэйсерс" завладели инициативой с первых минут противостояния с "Никс". Гости из Нью-Йорка не смогли удержаться в темпе "Индианы", а неудачная игра в атаке спровоцировала большие проблемы. По итогам отрезка до большого перерыва "Никс" отстали на 28 очков.

"Индиана" не остановилась даже после замены лидеров в конце третьей четверти. Да, "Никс" сумели победить в финальной 12-минутке. Однако, мизерного преимущества (6 пунктов) не хватило для избежания полного фиаско. Финальная сирена зафиксировала победу "Пэйсерс" с +32.

Значительно более серьезная конкуренция была в Миннеаполисе. "Тимбервулвз" проиграли первую четверть, но пытались не отстать еще больше во второй 12-минутке. В конце отрезка "Миннесота" сократила дефицит очков до -7, но затем "Денвер" выдал отрезок 8:0 и ушел на большой перерыв с 15-очковым преимуществом.

Эта неудача стала решающей для всеобщего итога. "Тимбервулвз" с небольшим преимуществом выиграл две четверти второй половины. Однако вернуть упущенное хозяева уже не успели. Счет в серии стал ровным, а следующий матч сыграют в Колорадо в ночь на среду, 15 мая.